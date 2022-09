(Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono stati individuati i 5 binomiper i2022 didell’, che si svolgeranno dal 14 al 18 settembre in Italia, nell’impianto sportivo equestre di Rocca di Papa – Pratoni del Vivaro (Roma), sede dei Giochi Olimpici del 1960 e dei World Equestrian Games del 1998. Si tratta della prima occasione per qualificare una squadra composta da tre binomi alledi: le prime 7 classificate della prova a squadre, ad esclusione della Francia, già qualificata ai Giochi in qualità di Paese ospitante, otterranno ilper la prossima rassegna olimpica. Così al sito federale Katherine Ferguson Lucheschi, team manager e capo equipe: “La nostra squadra è composta da cinque binomi ...

Per scelta tecnica invece l'Italia non ha partecipato alle gare di dressage, segmento a cui hanno preso parte 800 cavalieri e 1200 cavalli e per cui sono previsti sei pass olimpici.I Mondiali 2022 diandranno in scena a Herning (Danimarca) dal 6 al 16 agosto. La rassegna iridata assegnerà anche i primi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (6 nel dressage e 5 nel salto a ostacoli). L'... Equitazione, i convocati dell'Italia per i Mondiali di completo: in palio 7 pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 ROMA - La Federazione Italiana Sport Equestri, attraverso il Dipartimento Salto ostacoli, ha inoltrato le convocazioni agli azzurri che prenderanno parte allo ...La Nazionale conclude il ritiro a Sestriere. Il Direttore Tecnico azzurro Valentini ritrova anche Irene Prampolini dopo 7 mesi di stop per infortunio ...