Enrico Letta al festival della contraddizione

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Prima dice che la democrazia è in pericolo, poi che non lo è: solo un mezzo pericolo (dovuto alla legge elettorale fatta dal Pd e alla riduzione dei parlamentari votata dal Pd), che la Costituzione la tocchi la destra grazie alla Costituzione cambiata dalla sinistra. E la proposta politica non c’è

Il Rosatellum , la bislacca legge elettorale oggi in vigore, infiamma di nuovo la campagna elettorale. Il segretario del Pd,, accusa apertamente il leader di Italia Viva ed ex segretario dello stesso Pd, Matteo Renzi di aver voluto l'attuale legge elettorale: 'Ha ragione la Meloni quando dice che il Rosatellum ...Lo ha detto il segretario del Pd,, a Rtl.102.5 . 'Questa non è una legge proporzionale, e' molto maggioritaria, quindi nei collegi uninominali, che e' dove si decide, chi vota Terzo ..."Giorgia Meloni ci ha fatto sapere in tutti i modi che non verrà a Piazzapulita. Né lei, né altri esponenti del suo partito. (ANSA) ...Prima dice che la democrazia è in pericolo, poi che non lo è: solo un mezzo pericolo (dovuto alla legge elettorale fatta dal Pd e alla riduzione dei ...