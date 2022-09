Energia: Serracchiani, 'dl Aiuti? per M5S campagna voto prima interesse italiani' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - “Nel decreto Aiuti ci sono 17 miliardi di Aiuti per imprese e famiglie fondamentali e urgenti in questa fase molto difficile per il Paese. Preoccupazione di tutte le forze politiche dovrebbe essere unicamente quella di approvarlo quanto prima per dare anche un segnale di consapevolezza della crisi che attraversiamo". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera. "Invece c'è chi per mettere bandierine, come il M5S, lo blocca e costringe a rinvii e slittamenti. Tra l'altro in questo modo vengono fermate anche le misure per far fronte alla drammatica situazione dei lavoratori della Wartsila. È davvero grave scegliere la strada della campagna elettorale, della propaganda piuttosto che preoccuparsi degli interessi generali”. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - “Nel decretoci sono 17 miliardi diper imprese e famiglie fondamentali e urgenti in questa fase molto difficile per il Paese. Preoccupazione di tutte le forze politiche dovrebbe essere unicamente quella di approvarlo quantoper dare anche un segnale di consapevolezza della crisi che attraversiamo". Così Debora, capogruppo Pd alla Camera. "Invece c'è chi per mettere bandierine, come il M5S, lo blocca e costringe a rinvii e slittamenti. Tra l'altro in questo modo vengono fermate anche le misure per far fronte alla drammatica situazione dei lavoratori della Wartsila. È davvero grave scegliere la strada dellaelettorale, della propaganda piuttosto che preoccuparsi degli interessi generali”.

