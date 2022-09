Energia: Renzi, 'solo noi per i sì, il conto dei no lo paga la gente' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set (Adnkronos) - "Qual è l'altra lista, partito, coalizione che fa una roba del genere? Vi immaginate la destra nei luoghi del sì? Salvini e Meloni hanno detto no a trivelle, Tap e tutto ciò che era utile per il Paese negli anni scorsi". Lo ha detto Matteo Renzi in collegamento davanti al termovalorizzatore di Brescia per l'iniziativa del Terzo polo 'Sì all'Italia del sì'. "Letta ha fatto i manifesti per dire sì alle rinnovabili e no ai fossili, può dire sì alla nave ma sta dicendo no al gas, con la nave fai la crociera? I 5 stelle la fanno più semplice e dicono no a tutto -ha aggiunto il leader di Iv-. C'è una sola lista che è quella dei sì, Azione e Iv". "C'è una ragione in più per mettersi a fare una grande campagna elettorale, il conto dei no lo paga la gente", ha aggiunto Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set (Adnkronos) - "Qual è l'altra lista, partito, coalizione che fa una roba del genere? Vi immaginate la destra nei luoghi del sì? Salvini e Meloni hanno detto no a trivelle, Tap e tutto ciò che era utile per il Paese negli anni scorsi". Lo ha detto Matteoin collegamento davanti al termovalorizzatore di Brescia per l'iniziativa del Terzo polo 'Sì all'Italia del sì'. "Letta ha fatto i manifesti per dire sì alle rinnovabili e no ai fossili, può dire sì alla nave ma sta dicendo no al gas, con la nave fai la crociera? I 5 stelle la fanno più semplice e dicono no a tutto -ha aggiunto il leader di Iv-. C'è una sola lista che è quella dei sì, Azione e Iv". "C'è una ragione in più per mettersi a fare una grande campagna elettorale, ildei no lola", ha aggiunto

