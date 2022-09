Energia, La Camera (Irena): “Creare sistema nuovo che regga l’economia” (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Da qui al 2023, quando gli Emirati Arabi Uniti ospiteranno la 28ma Conferenza delle Parti (Cop28), è davvero fitta l’agenda di Francesco La Camera, direttore generale di Irena, l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, basata ad Abu Dhabi. Di ritorno dall’Indonesia, dove si è svolto l’Irena Investment Forum, co-ospitato dall’Indonesia nel quadro della ministeriale del G20 sulla transizione energetica, La Camera ha parlato con l’agenzia di stampa degli Emirati, per commentare, oltre agli impegni futuri dell’Agenzia, anche il Bali Compact, il documento che contiene principi per accelerare le transizioni energetiche. “Quello che la presidenza indonesiana è riuscita a costruire è un buon documento. Pone l’accento sulla collaborazione internazionale, aiuta a ridurre le diseguaglianze, aiuta i ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Da qui al 2023, quando gli Emirati Arabi Uniti ospiteranno la 28ma Conferenza delle Parti (Cop28), è davvero fitta l’agenda di Francesco La, direttore generale di, l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, basata ad Abu Dhabi. Di ritorno dall’Indonesia, dove si è svolto l’Investment Forum, co-ospitato dall’Indonesia nel quadro della ministeriale del G20 sulla transizione energetica, Laha parlato con l’agenzia di stampa degli Emirati, per commentare, oltre agli impegni futuri dell’Agenzia, anche il Bali Compact, il documento che contiene principi per accelerare le transizioni energetiche. “Quello che la presidenza indonesiana è riuscita a costruire è un buon documento. Pone l’accento sulla collaborazione internazionale, aiuta a ridurre le diseguaglianze, aiuta i ...

fisco24_info : Energia, La Camera (Irena): 'Creare sistema nuovo che regga l'#economia': (Adnkronos) - A Dubai la Cop28, 'occasion… - quantapacevuoi : @tinaverso Vabbè in sintesi ogni cristallo/pietra semipreziosa ha le sue proprietà e si possono usare in vari modi,… - luciaperiss : RT @Roma_M_Azione: #ItaliaSulSerio @Azione_it #ElezioniPolitiche2022 @FlaviaDegreg COMPETENTE, DONNA, GIOVANE. Per avere l'energia di Flav… - HKBozen : Camera di commercio: la #popolazione è fortemente provata dall’eccessivo aumento dei #prezzi dell’#energia. Urgono… - GianniCutolo : RT @Roma_M_Azione: #ItaliaSulSerio @Azione_it #ElezioniPolitiche2022 @FlaviaDegreg COMPETENTE, DONNA, GIOVANE. Per avere l'energia di Flav… -