Energia | il j’accuse di Scholz alle passate politiche energetiche | un goffo attutimento

(Di mercoledì 7 settembre 2022) di Stefania Rotondo “Chi, se non noi? Quando, se non ora?”. Le parole pronunciate dal Cancelliere tedescoil 29 agosto a Praga hanno rievocato la frase simbolo della Rivoluzione di velluto iniziata dai giovani polacchi nel novembre dell’89. “E’ adesso che le decisioni devono essere prese”. Un chiaro riferimento a una Europa geopolitica che si sta spostando verso Est, unsullemiopi portate avanti per quasi cinque lustri da Merkel e Schröder (ma anche da Italia, Francia e da buona parte dei Paesi nati sulle ceneri del Patto di Varsavia), un inequivocabile messaggio per l’amico Macron per un’Unione europea con 30 o 36 Stati membri, perché per“le regole europee possono essere cambiate in fretta”. L’inverno è arrivato e questo non è il titolo di un episodio di ...