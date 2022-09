Energia | Graded al Wetex Dubai 2022 con il nuovo impianto di energia geotermica

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Anche quest’anno, società del settore energetico guidata da Vito Grassi, parteciperà alla fierache si terrà nella città degli Emirati Arabi Uniti dal 27 al 29 Settembre, presenziando presso lo stand 2A- 30. L’evento sarà, per l’azienda napoletana, l’occasione per presentare iladsviluppato ache potrebbe diventare un valido sostituto al rifornimento dell’per la produzione di aria condizionata. Organizzato dallaElectricity and Water Authority (DEWA), ilsi tiene ogni anno sotto la direttiva dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi ...

Il Denaro

Il networking che ne seguirà sarà un trampolino di lancio per l'introduzione dinel mercato emiratino. Oltre a creare nuove opportunità di business per i propri membri, il Mesia si occupa di ...Geotermia, il progetto di ricerca realizzato dalla società napoletanain collaborazione con il RIT di Dubai si fa notare anche in Canada. Si è tenuta a Niagara Falls la conferenza sull'geotermica organizzata da EHST ( https://ehstconference.com/past - ... Energia solare in Medio Oriente, Graded entra nel Mesia - Ildenaro.it La branch a Dubai di Graded, società napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, entra a far parte del Mesia.