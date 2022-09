Energia, Gelmini “Il governo lavora nella giusta direzione” (Di mercoledì 7 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dal governo “ci sono proposte molto convincenti” per contenere i costi degli aumenti dell'Energia. “Gli attacchi che arrivando da Mosca dimostrano da un lato che le sanzioni funzionano, altrimenti non si spiegherebbe tutto questo nervosismo, e dall'altro che il governo italiano sta lavorando nella direzione giusta, quella di un tetto europeo al prezzo del gas e di voler sganciare il prezzo dell'Energia prodotta da fonti rinnovabili”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, a Radio Capital. “Ci sono misure che porteremo in Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni a sostegno di famiglie e imprese e c'è soprattutto la volontà di proseguire con le grandi opere, in particolare con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dal“ci sono proposte molto convincenti” per contenere i costi degli aumenti dell'. “Gli attacchi che arrivando da Mosca dimostrano da un lato che le sanzioni funzionano, altrimenti non si spiegherebbe tutto questo nervosismo, e dall'altro che ilitaliano stando, quella di un tetto europeo al prezzo del gas e di voler sganciare il prezzo dell'prodotta da fonti rinnovabili”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Mariastella, a Radio Capital. “Ci sono misure che porteremo in Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni a sostegno di famiglie e imprese e c'è soprattutto la volontà di proseguire con le grandi opere, in particolare con il ...

