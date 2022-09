(Di mercoledì 7 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dal“ci sono proposte molto convincenti” per contenere i costi degli aumenti dell’. “Gli attacchi che arrivando da Mosca dimostrano da un lato che le sanzioni funzionano, altrimenti non si spiegherebbe tutto questo nervosismo, e dall’altro che ilitaliano stando, quella di un tetto europeo al prezzo del gas e di voler sganciare il prezzo dell’prodotta da fonti rinnovabili”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Mariastella, a Radio Capital. “Ci sono misure che porteremo in Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni a sostegno di famiglie e imprese e c’è soprattutto la volontà di proseguire con le grandi opere, in particolare con il ...

messina_oggi : Energia, Gelmini “Il governo lavora nella giusta direzione”ROMA (ITALPRESS) - 'Dal governo 'ci sono proposte molto… - nestquotidiano : Energia, Gelmini “Il governo lavora nella giusta direzione” - IlModeratoreWeb : Energia, Gelmini “Il governo lavora nella giusta direzione” - - ottopagine : Energia, Gelmini: 'Il governo lavora nella giusta direzione' - ledicoladelsud : Energia, Gelmini “Il governo lavora nella giusta direzione” -

Italpress

... quella di un tetto europeo al prezzo del gas e di voler sganciare il prezzo dell'prodotta da fonti rinnovabili". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Mariastella, a ...... lei la voterebbe fantastico! Salvini ha sfiduciato il progettosull'autonomia che il ... mentre siamo favorevoli a rendere strutturale Industria 4.0 allargandola al tema dell'. Bonelli ... Energia, Gelmini "Il governo lavora nella giusta direzione" Agenzia di stampa Italpress Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Niccolò Carretta: "Siamo per una politica senza pregiudizi ideologici, che punta a portare avanti l'agenda Draghi". E annuncia che Carlo Calenda sarà a Bergamo domenica 11 settembre, alle 21, in Fiera ...