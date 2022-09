Energia | Cingolani | ' ridotto nostra dipendenza da gas russo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - ''L'Italia si è mossa con grandissimo anticipo, noi abbiamo diversificato le nostre fonti di gas. Abbiamosostanzialmente ladal gase continueremo a ridurla nei prossimi mesi. Questo probabilmente non è piaciuto ai russi, perchè ora siamo molto più indipendenti dal gasrispetto ad altri paesi europei''. Lo sottolinea il ministro per la transizione ecologica, Roberto, in un'intervista a Radio Capital.