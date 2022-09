Energia: Cingolani, 'piano risparmi non è draconiano ma sostenibile' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - ''Se la collettività si comporta in maniera sobria nei consumi energetici a livello volontario si risparmia una quantità di gas che può arrivare quasi un terzo di quella che prendevamo prima dalla Russia ogni anno. Abbiamo fatto un piano per abitazioni private che non è draconiano, ma sostenibile. Stiamo lavorando con le aziende e con Confindustria per fare un piano per i consumi industriali''. Lo sottolinea il ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani, in un'intervista a Radio Capital. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - ''Se la collettività si comporta in maniera sobria nei consumi energetici a livello volontario sia una quantità di gas che può arrivare quasi un terzo di quella che prendevamo prima dalla Russia ogni anno. Abbiamo fatto unper abitazioni private che non è, ma. Stiamo lavorando con le aziende e con Confindustria per fare unper i consumi industriali''. Lo sottolinea il ministro per la transizione ecologica, Roberto, in un'intervista a Radio Capital.

