Emma Marrone, è successo durante i funerali di papà Rosario: “Calpestata la nostra dignità” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Emma Marrone, polemica dopo i funerali del padre. Nelle ore scorse Emma ha voluto replicare a chi, in questi giorni di dolore, ha aperto una discussione sul motivo della scomparsa. La cantante salentina, visibilmente provata in volto, ha parlato senza mezzi termini in un lungo video postato su Instagram. Rosario Marrone, infatti, soffriva da tempo di una forma di leucemia ed il vaccino anti Covid, come era presumibile, poco c’entrava. Nello specifico Emma ha scritto. “Grazie per tutto l’amore che ci avete dimostrato in questi giorni così difficili e dolorosi. Avrei anche voluto commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre, tirando su le solite illazioni fantasiose e ignoranti sulla questione dei vaccini. Mio papà ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022), polemica dopo idel padre. Nelle ore scorseha voluto replicare a chi, in questi giorni di dolore, ha aperto una discussione sul motivo della scomparsa. La cantante salentina, visibilmente provata in volto, ha parlato senza mezzi termini in un lungo video postato su Instagram., infatti, soffriva da tempo di una forma di leucemia ed il vaccino anti Covid, come era presumibile, poco c’entrava. Nello specificoha scritto. “Grazie per tutto l’amore che ci avete dimostrato in questi giorni così difficili e dolorosi. Avrei anche voluto commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre, tirando su le solite illazioni fantasiose e ignoranti sulla questione dei vaccini. Mio...

