Eliza Fletcher | trovato il corpo senza vita dell’ereditiera scomparsa | arrestato il 38enne Cleotha Abston

(Di mercoledì 7 settembre 2022), 34enne ereditiera americana, nipote del celebre uomo d’affari Joseph Orgill III, è stata trovata morta dalla polizia di Memphis. La donna era stata rapita e costretta a salire su un suv, intorno alle 4 di mattina di venerdì 2 settembre, mentre faceva jogging nel parco vicino all’università locale. Secondo la ricostruzione delle autorità, un uomo le si è avvicinato e, a seguito di una breve colluttazione, l’ha portata via. L’assassino risponderebbe al nome delafroamericanodalla polizia. Gli indizi? Il suo DNA su un paio di sandali trovati vicino al luogo in cuiera stata avvistata prima di scomparire. La fedina penale diera già sporca: l’uomo, infatti, è stato rilasciato (novembre 2020) ...

È stato ritrovato il corpo senza vita di, ereditiera e insegnante di 34 anni rapita diversi giorni fa mentre faceva jogging all'alba a Memphis. La donna sarebbe stata costretta a salire su un suv intorno alle 4 di mattina ...Città di Memphis sotto choc per il tragico rapimento della nota ereditiera americana, culminato con la sua uccisione. Si tratta della nipote del miliardario Joseph Orgill III , noto per aver portato alla ribalta la Orgill Inc, tra i maggiori distributori di hardware al ...