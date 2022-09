Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, la prima foto in vacanza (Di mercoledì 7 settembre 2022) Complici e innamorati Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini nella prima foto insieme in vacanza pubblicata dal settimanale “Diva e donna”. prima al Twiga di Forte dei Marmi, locale di Flavio Briatore, poi a Noto in Sicilia in un resort esclusivo. La showgirl pare aver trovato il sorriso accanto all’imprenditore ex di Roberta Morise. Ed è proprio quest’ultima a confermare la love story tra i due. Tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini ci sono 12 anni di differenza. Questa volta la showgirl ha scelto un compagno più giovane. Lei ha 42 anni e Fratini ne ha 30, mentre il suo ex Flavio Briatore ne ha compiuti 72, ben 30 più di Elisabetta. ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 7 settembre 2022) Complici e innamoratinellainsieme inpubblicata dal settimanale “Diva e donna”.al Twiga di Forte dei Marmi, locale di Flavio Briatore, poi a Noto in Sicilia in un resort esclusivo. La showgirl pare aver trovato il sorriso accanto all’imprenditore ex di Roberta Morise. Ed è proprio quest’ultima a confermare la love story tra i due. Traci sono 12 anni di differenza. Questa volta la showgirl ha scelto un compagno più giovane. Lei ha 42 anni ene ha 30, mentre il suo ex Flavio Briatore ne ha compiuti 72, ben 30 più di. ...

