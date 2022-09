Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, arrivano le prime foto insieme (Di mercoledì 7 settembre 2022) Mentre Elisabetta Gregoraci è a Venezia per la Mostra del Cinema arrivano le prime foto con Giulio Fratini. E’ la rivista Diva e Donna a pubblicare le foto di Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, l’ex compagno di Roberta Morise. Da qualche settimana si vocifera di un nuovo amore per l’ex moglie di Flavio Briatore ma era stato proprio lui a negare che Ely fosse innamorata di un altro, invece i paparazzi sembrano svelare altro. Anche Roberta Morise a modo suo avrebbe confermato la relazione tra il suo ex e la Gregoraci, con un commento in cui dichiarava che era felice per entrambi. Di certo una battuta ironica per la conduttrice di Camper ma intanto la love story ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 settembre 2022) Mentreè a Venezia per la Mostra del Cinemalecon. E’ la rivista Diva e Donna a pubblicare ledi, l’ex compagno di Roberta Morise. Da qualche settimana si vocifera di un nuovo amore per l’ex moglie di Flavio Briatore ma era stato proprio lui a negare che Ely fosse innamorata di un altro, invece i paparazzi sembrano svelare altro. Anche Roberta Morise a modo suo avrebbe confermato la relazione tra il suo ex e la, con un commento in cui dichiarava che era felice per entrambi. Di certo una battuta ironica per la conduttrice di Camper ma intanto la love story ...

