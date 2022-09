Elezioni, tra i militanti dem al comizio di Letta a Roma: “Voto per arginare la destra e mantenere equilibri in Europa” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “E’ importantissimo votare il Pd perché è un momento storico complicato. Poi non solo per arginare l’alternativa grave, ma per costruire un nuovo progetto d’Italia”, dice uno dei giovani militanti del Pd al comizio a Roma che si è svolto in Piazza Santi Apostoli. “Votare Pd per l’Europa e gli equilibri politici europei che dipendono da questo Voto” o ancora “Pd partito che ha una storia ed è vicino alle persone”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) “E’ importantissimo votare il Pd perché è un momento storico complicato. Poi non solo perl’alternativa grave, ma per costruire un nuovo progetto d’Italia”, dice uno dei giovanidel Pd alche si è svolto in Piazza Santi Apostoli. “Votare Pd per l’e glipolitici europei che dipendono da questo” o ancora “Pd partito che ha una storia ed è vicino alle persone”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Avvenire_Nei : Via i rom e pensione alle casalinghe nei video elettorali tra razzismo e farsa - elio_vito : Non sorprende lo spot elettorale in stile televendita del senatore forzista, pieno di luoghi comuni sulle donne, ch… - CarloCalenda : Questo progetto politico è una chiamata all’impegno per l’Italia che lavora, studia, produce. L’Italia seria che è… - Simonet23038465 : RT @pedroelrey: Secondo il sondaggio condotto da @IpsosItalia tra 4 e 5 settembre - presentato da @NPagnoncelli ieri a @diMartedi - Movimen… - ServiziAlLavoro : Elezioni, le istruzioni del Viminale per votare in sicurezza - La circolare Il Dipartimento per gli affari interni… -