Elezioni | Todde M5S | ' nucleare? Con centrodestra ritorno al passato'

Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Meloni, Berlusconi, Salvini, Calenda e Renzi continuano a parlare di ritorno al nucleare senza mai rispondere alle seguenti domande dei cittadini. Dove vorreste fare gli impianti? Con quali tecnologie? Quando? Con quali soldi? E dove andrebbero stoccate le scorie radioattive? E i vecchi impianti che fine fanno? Gli italiani si sono già espressi due volte contro il nucleare, ora vogliono energia pulita e rinnovabili e non un ritorno al passato". Così la viceministra allo Sviluppo economico e vicepresidente del M5S, Alessandra Todde, durante l'iniziativa al quartiere Baggio di Milano con Giuseppe Conte.

