Elezioni | Tajani | ' solito Calenda racconta balle | condannato a irrilevanza'

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Carloè ossessionato da Forza Italia., come suo costume. Ha capito, come tutti gli italiani, che il voto per lui è un voto sprecato. Si agita perché sa di essereall'politica, anche all'opposizione. Noi saremo al governo". Lo scrive su Twitter Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia.

TgLa7 : Elezioni: #Tajani, #FI sarà al Governo, #Calenda irrilevante. #Centrodestra, #TerzoPolo - infoitinterno : Elezioni: Calenda a Letta, usi argomenti di Tajani e Salvini - pensiero_lat : @Antonio_Tajani @forza_italia Hanno contato anche le elezioni precedenti - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Elezioni, Tajani: non esiste altro centro all'infuori di Forza Italia #Tajani #ForzaItalia - PoliticaNewsNow : Elezioni, Tajani: 'Scenario da incubo? Sì, ma per la sinistra...' -

TGCOM

... il mio collega all'europarlamento nonché coordinatore nazionale di Forza Italia Antonioè ... Lesono un abbraccio di fiducia dal valore non quantificabile. Genitori che votano un ...... il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, ha detto che il partito propone di '... In più con le liste di Prima l'Italia - Lega alleregionali daremo una classe dirigente a ... Elezioni, Tajani: non esiste altro centro all'infuori di Forza Italia Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Carlo Calenda è ossessionato da Forza Italia. Racconta balle, come suo costume. Ha capito, come tutti gli italiani, che il voto per lui è un voto sprecato. Si agita perché ...E poi gli imbarazzanti sbarchi dei politici su TikTok, gli endorsement di Donald Trump, e le sparate fasciste da campagna elettorale. Anche questa settimana ...