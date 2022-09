Elezioni: Scotto, 'presentato esposto contro leghista Di Giulio' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Stamattina ho presentato una denuncia formale all'autorita' giudiziaria presso il commissariato di polizia, sezione San Giovanni, a Firenze. Dal video appare chiaro ed evidente che il consigliere della Lega Alessio Di Giulio sia inciampato in un reato gravissimo e ignobile, normato dall'articolo 604 bis del Codice Penale". Così Arturo Scotto, coordinatore di Articolo Uno, su Fb. "La norma punisce 'chi propaganda idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi'. Quell'espressione nei confronti della donna della Comunità Rom - "il 25 settembre vota Lega: non la rivedranno mai più”- rappresenta uno dei punti più inquietanti di questa campagna elettorale". "Io penso che le parole siano ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Stamattina houna denuncia formale all'autorita' giudiziaria presso il commissariato di polizia, sezione San Giovanni, a Firenze. Dal video appare chiaro ed evidente che il consigliere della Lega Alessio Disia inciampato in un reato gravissimo e ignobile, normato dall'articolo 604 bis del Codice Penale". Così Arturo, coordinatore di Articolo Uno, su Fb. "La norma punisce 'chi propaganda idee fondate sulla superiorità e sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi'. Quell'espressione nei confronti della donna della Comunità Rom - "il 25 settembre vota Lega: non la rivedranno mai più”- rappresenta uno dei punti più inquietanti di questa campagna elettorale". "Io penso che le parole siano ...

