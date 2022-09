Elezioni, Sala: “Spero in ancoraggio di Renzi nel centrosinistra. Vorrei sentire la volontà di essere riformisti: c’è bisogno di riforme” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Mi piacerebbe sentire una cosa: un ancoraggio di questa forza politica nell’alveo del centrosinistra, al di là del fatto che questa legge elettorale è quella che è”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, arrivando a un evento organizzato da Matteo Renzi, leader di Italia Viva, al teatro Franco Parenti di Milano. “La seconda è la volontà di essere riformisti sul serio, perché di riforme c’è molto bisogno”, aggiunge il primo cittadino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Mi piacerebbeuna cosa: undi questa forza politica nell’alveo del, al di là del fatto che questa legge elettorale è quella che è”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe, arrivando a un evento organizzato da Matteo, leader di Italia Viva, al teatro Franco Parenti di Milano. “La seconda è ladisul serio, perché dic’è molto”, aggiunge il primo cittadino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ItaliaViva : 'Oggi corriamo per far vincere l'Italia e io credo che una Sala Rossa così piena anche a #Firenze l'avete vista poc… - fattoquotidiano : Elezioni, Sala: “Spero in ancoraggio di Renzi nel centrosinistra. Vorrei sentire la volontà di essere riformisti: c… - infoitinterno : Elezioni, Renzi attacca Letta e stuzzica Sala in platea - rep_milano : Elezioni, Renzi attacca Letta e stuzzica Sala in platea: 'Se vota Pd ma vinciamo noi va bene uguale' - Frances37499136 : Impianti sportivi come gli uffici stessa cosa,se Sala ha vinto le elezioni il candidato del cdx deve essere stato v… -