Elezioni, Mastella: "Ma perché Lotito non si candida a Roma?" Tempo di lettura: < 1 minutoCampobasso – "La nostra lista qui in Molise è espressione del territorio e lo sottolineo perché in queste Elezioni arrivano stranieri a invadere le nostre realtà". Lo afferma Clemente Mastella a Campobasso per la presentazione dei candidati locali di Noi di Centro alle Politiche. "A me non piace – aggiunge – che qui arrivino Lotito e tutti gli altri. Mi chiedo: ma perché non si candidano a Roma anziché venire a rompere le scatole qui?". Mastella critica sia i leader del centrodestra che quelli del centrosinistra. Su Giorgia Meloni dice: "Sembra che non sia più lei, ha fatto una sorta di chirurgia plastica politica. Nessuno può rinnegare ciò che è stato, negare mi pare una cosa di cattivo gusto".

