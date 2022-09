Elezioni | Letta | ' legge elettorale voluta da Renzi per avere 70 pc seggi con 40 pc voti'

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Ha assolutamente ragione Meloni, fuche impose" l'attuale, "pensando a se stesso, pensava diil 40 per cento e di prendersi il 70 per cento del Parlamento. É andata come andata". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.

L'appello che Enrico Letta rivolge in video ai candidati del Pd alle politiche è netto e punta a convincere quella fetta di elettorato di sinistra che è ancora indecisa: "Voglio lanciare un allarme ...In mattinata però, Letta aveva già incontrato in video - collegamento tutti i candidati dem per ...

Enrico Letta apre alla proposta di bicamerale di cui parla Giorgia Meloni ma dice no al presidenzialismo. "Noi non siano a favore del presidenzialismo, ma contro - ha detto il segretario Pd in ...