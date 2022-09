(Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – “Le dichiarazioni dicontro ilmi ricordano quelle diche nel 1964 scrisse un volume intitolato ‘Il colpo di stato permanente’ in cui si scagliava non contro ilin sé, ma anche in quel caso contro i rischi dell’uso che se ne sarebbe fatto. Meno di vent’anni doposarebbe stato il primo presidente della Repubblica di sinistra e per giunta il primo, dopo De Gaulle, ad essere eletto per due mandati consecutivi, ritagliandosi un posto centrale nella storia politico-costituzionale della V Repubblica”. Così Giovanni, costituzionalista e ordinario di Diritto pubblico all’Università di Roma Tor Vergata, che intervenendo con l’Adnkronos commenta: “Chissà, magari anche...

Adnkronos

...d'urgenza" sull'ammissione della lista stessa nelle circoscrizioni della Lombardia per le... Lo ha spiegato Giovanni, avvocato e professore di diritto pubblico, curatore del ricorso, ...... sui cui tempiha espresso cautela . Per questo, oltre al ricorso di merito, è stata ... a partire dalleRegionali in Lombardia' nel 2023. 'Questo chiama in causa il governo Draghi - ... Elezioni, Guzzetta: "Su presidenzialismo Letta potrebbe cambiare opinione come Mitterrand" (Adnkronos) - "Le dichiarazioni di Letta contro il presidenzialismo mi ricordano quelle di Mitterrand che nel 1964 scrisse un volume intitolato 'Il colpo di stato permanente' in cui si scagliava non c ...SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale sugli eventi sportivi con cui il Comune annuncia la scelta di rinviare di un anno la Criterium (competizione ...