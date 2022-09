Elezioni: Franceschini, 'preoccupato da destra, voluto voto e ora non sanno che fare' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Condivido le parole di Enrico Letta: sono molto preoccupato da una destra approssimativa che altera gli equilibri internazionali del Paese”. Così da Napoli Dario Franceschini. “Un conto è lanciare slogan, altro è governare in una fase complicata e difficile come quella in cui siamo: avevamo il governo Draghi, bastava farlo continuare a lavorare, lo hanno fatto cadere per la fretta di arrivare al potere e adesso non sanno cosa fare”. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Condivido le parole di Enrico Letta: sono moltoda unaapprossimativa che altera gli equilibri internazionali del Paese”. Così da Napoli Dario. “Un conto è lanciare slogan, altro è governare in una fase complicata e difficile come quella in cui siamo: avevamo il governo Draghi, bastava farlo continuare a lavorare, lo hanno fatto cadere per la fretta di arrivare al potere e adesso noncosa”.

