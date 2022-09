Elezioni | Conte | ' Trump? Io fedele a interessi Italia | querelerò Repubblica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "laperché un giornalista in un articolo ha scritto che Giuseppeha giurato fedeltà ae l'ha dimostrato con il caso Barr, un caso che ho chiarito davanti alle Commissioni parlamentari per la sicurezza, il Copasir, in tutte le sedi ed è stata certificata la mia massima correttezza: io questo non lo consento. Chi mette in dubbio la mia assoluta ed esclusiva fedeltà aglie ai bisogni dei cittadinini dovrà fare i conti con me in giudizio". Lo ha ribadito il leader del M5S, Giuseppea Rainews 24.