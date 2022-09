Elezioni, Conte “Si prefigura una grande accozzaglia al Governo” (Di mercoledì 7 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Anche Giorgia Meloni comincia ad impaurirsi di governare”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a RaiNews24. Il Paese sta attraversando un momento difficile” e “non mi sembra che ci sia una classe dirigente adeguata in Fratelli d'Italia”, spiega. “Si sta già prefigurando una grande accozzaglia, perchè tutti possano partecipare a una fetta di potere, avere una poltrona su cui sedersi e mi sembra che i bisogni dei cittadini scompaiano sullo sfondo”.“Dobbiamo intervenire intelligentemente sulle carenze” del nostro sistema, “non avventurarci in un presidenzialismo ‘trapiantatò”, ha poi detto Conte.“Bisogna conservare il fondamento di una democrazia parlamentare, interverrei laddove si sono verificate le maggiori carenze”, ad esempio per garantire una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Anche Giorgia Meloni comincia ad impaurirsi di governare”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, a RaiNews24. Il Paese sta attraversando un momento difficile” e “non mi sembra che ci sia una classe dirigente adeguata in Fratelli d'Italia”, spiega. “Si sta giàndo una, perchè tutti possano partecipare a una fetta di potere, avere una poltrona su cui sedersi e mi sembra che i bisogni dei cittadini scompaiano sullo sfondo”.“Dobbiamo intervenire intelligentemente sulle carenze” del nostro sistema, “non avventurarci in un presidenzialismo ‘trapiantatò”, ha poi detto.“Bisogna conservare il fondamento di una democrazia parlamentare, interverrei laddove si sono verificate le maggiori carenze”, ad esempio per garantire una ...

