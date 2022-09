Elezioni | Conte | ' Meloni inizia ad aver paura | si rischia grande accozzaglia al governo'

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Dico ai cittadini 'aprite gli occhi', anchea impaurirsi di fronte alla responsabilità di guidare il paese, anche perché non vedo in Fdi una classe dirigente adeguata. Attenzione: si sta già prefigurando unaal", con la corsa "alle poltrone mentre i bisogni dei cittadini sullo sfondo". Così il leader del M5S Giuseppe, ai microfoni di Rainews24.

petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - PagellaPolitica : Giuseppe Conte ha dichiarato: «Il 25 settembre saremo gli unici a proporre il salario minimo legale a 9 euro». Abbi… - fattoquotidiano : Elezioni, Fratoianni: “Contento che Conte parli di transizione energetica e salari, da ambientalista di sinistra è… - annamaria_ff : RT @Fabry0222: La Russia prova ad influenzare le elezioni contando sulla vittoria di destra e M5S. Se vince Salvini via le sanzioni, se vin… - mickycaruso : RT @Renemargot1: Elezioni, il ceto medio non ha alternative: deve stare con Conte -

Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe, ai microfoni di Rainews24.La guerra del gas entra prepotentemente nella campagna elettorale, con le minacce e le velenose profezie sul "lungo inverno" italiano da parte della Russia di Vladimir Putin. Per i partiti impegnati ...Roma, 7 set. (Adnkronos) – “Dico ai cittadini ‘aprite gli occhi’, anche Meloni inizia a impaurirsi di fronte alla responsabilità di guidare il paese, anche perché non vedo in Fdi una classe dirigente ...(Adnkronos) – “Purtroppo questa legge elettorale non la ho scritta io, ma l’unico modo per fermare Salvini, Meloni e Berlusconi, il trio sfascia conti, è votare la coalizione progressista in cui mi tr ...