Elezioni | Conte | ' M5S farà tutto necessario per salario minimo e stipendi degni'

Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Direzione Torino, una breve sosta sul cammino per un panino e un caffè. Prima di andare via, ho scambiato due parole con Mario, lavoratore di una multiservizi. Mi ha parlato delle preoccupazioni del momento, del carovita e della difficoltà di andare avanti in questi tempi di crisi. Ho promesso a Mario che faremo tutto il necessario per lui e per i cittadini che ogni giorno si spezzano la schiena per sbarcare il lunario. Servono stipendi degni e un salario minimo per tutti. Nessuno rimarrà indietro. #dallapartegiusta". Così su Facebook il leader del M5S, Giuseppe Conte.

