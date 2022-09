Elezioni, Cirinnà a Tpi: “Calenda è pronto a fare il governo con Meloni pur di avere poltrone, noi non siamo così” | VIDEO (Di mercoledì 7 settembre 2022) Cirinnà: “Calenda è pronto a fare il governo con Meloni” “Calenda è pronto a fare il governo con Meloni”, così la senatrice del Pd Monica Cirinnà a Tpi a margine dell’apertura della campagna elettorale del Pd a Roma, in Piazza Santi Apostoli. “Le alleanze non sono andate come tutti volevamo, sicuramente sarebbe stato un vantaggio per tutti costruirle, ma adesso ci ritroviamo così per responsabilità condivisa e nessuno deve dare la colpa al Pd”, continua l’esponente dem, candidata al Senato nel collegio uninominale Roma 4. “Se il problema di Renzi e Calenda è il Pd si svegliassero e rendessero conto che è l’estrema destra il vero ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 settembre 2022): “ilcon” “ilcon”,la senatrice del Pd Monicaa Tpi a margine dell’apertura della campagna elettorale del Pd a Roma, in Piazza Santi Apostoli. “Le alleanze non sono andate come tutti volevamo, sicuramente sarebbe stato un vantaggio per tutti costruirle, ma adesso ci ritroviamoper responsabilità condivisa e nessuno deve dare la colpa al Pd”, continua l’esponente dem, candidata al Senato nel collegio uninominale Roma 4. “Se il problema di Renzi eè il Pd si svegliassero e rendessero conto che è l’estrema destra il vero ...

AgenziaVISTA : Cirinnà: “Sarà scontro diretto tra noi del Pd ed estrema destra, tutto il resto è voto sprecato” #elezioni… - vivereitalia : Elezioni, Cirinnà: 'Io madre di unioni civili, stiamo consegnando Italia ad amici Orban' - AGTW_it : Elezioni, #Cirinnà: «Rimpiango il campo largo, serve generosità dei big per difendere #diritti»… - komandoro68 : @doluccia16 Ve lo dico io che lui, Di Maio e Speranza, apriranno un qualche locale dopo le elezioni...con Gualtieri… - VendraminA : È stato aperto il Centro Addestramento #cani #Cirinnà ! Si insegna come trovare migliaia di euro nascosti in giardi… -

Da Calenda a Berlusconi, cosa succede se vengono eletti ... nello specifico di Rovigo) e quello di Monica Cirinnà , già parlamentare eletta nelle file del ... Elezioni politiche, chi sono i candidati al Parlamento che già oggi sono a Strasburgo . Nella scelta ... Elezioni: parte la volata finale a Roma, le sfide più attese nei collegi uninominali Si tratta di un vero e proprio derby politico delle prossime elezioni. Ma in alcuni collegi ... dove a sfidarsi per un posto in Senato sono: Monica Cirinnà del Pd ed Ester Mieli di Fd'I. La prima, ... Agenzia ANSA ... nello specifico di Rovigo) e quello di Monica, già parlamentare eletta nelle file del ...politiche, chi sono i candidati al Parlamento che già oggi sono a Strasburgo . Nella scelta ...Si tratta di un vero e proprio derby politico delle prossime. Ma in alcuni collegi ... dove a sfidarsi per un posto in Senato sono: Monicadel Pd ed Ester Mieli di Fd'I. La prima, ... Elezioni, Cirinna': "Io madre di unioni civili, stiamo consegnando Italia ad amici Orban" - Italia