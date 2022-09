Elezioni, Celotto: “Voto utile? Il voto è voto, si vota per chi si vuole, dopo 75 anni ancora lì’ “ (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – “Dovremmo leggere la prima pagina del Corriere della Sera del 18 aprile 1948 dedicata al bivio in cui era l’Italia: voto utile, voto inutile. Allora il Corriere invitava a non sprecare voti che non fossero o per l’alleanza di sinistra o per l’alleanza centrista della Dc. E’ inutile votare gli altri, affermava. E’ incredibile che dopo 75 anni siamo ancora lì. voto utile o voto inutile. Il voto è voto, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – “Dovremmo leggere la prima pagina del Corriere della Sera del 18 aprile 1948 dedicata al bivio in cui era l’Italia:in. Allora il Corriere invitava a non sprecare voti che non fossero o per l’alleanza di sinistra o per l’alleanza centrista della Dc. E’ inre gli altri, affermava. E’ incredibile che75siamolì.in. Il, ...

