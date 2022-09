Elezioni: Calenda, 'il voto utile è quello che fa accadere le cose per il Paese' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set (Adnkronos) - "Il voto utile e' quello fa accadere cose che fanno bene al Paese, il resto è voto inutile". Lo ha detto Carlo Calenda, a Piombino per l'iniziativa del Terzo polo 'Sì all'Italia dei sì'. "Se la sinistra va al governo, anche senza 5Stelle, il Pd con Fratoianni e Bonelli il rigassificatore non lo fa. Se la destra va al governo la nave rigassificatrice non la fanno perchè a Piombino c'è un sindaco di centrodestra contrario", ha sottolineato Calenda. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set (Adnkronos) - "Ile'fache fanno bene al, il resto èin". Lo ha detto Carlo, a Piombino per l'iniziativa del Terzo polo 'Sì all'Italia dei sì'. "Se la sinistra va al governo, anche senza 5Stelle, il Pd con Fratoianni e Bonelli il rigassificatore non lo fa. Se la destra va al governo la nave rigassificatrice non la fanno perchè a Piombino c'è un sindaco di centrodestra contrario", ha sottolineato

petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - repubblica : Elezioni politiche 2022, Calenda: 'Serve un governo di unità nazionale, anche con Meloni' [di VALERIA FORGNONE] - Ruffino_Lorenzo : Il risultato di Calenda rischia di essere poco rilevante, se l’obiettivo è quello di dar vita a un nuovo governo Dr… - elpiga3 : #elezioni ....qualcuno è veramente convinto che il 26 sett. Il PD di Letta e compagni non farà mucchio col M5s di… - VALERIA42786578 : @pdnetwork Il voto utile è per #Calenda se si ripete, come alle elezioni di Roma, alle urne molti più voti di quelli previsti dai sondaggi -