Elezioni: Brescia (M5S), 'su legge elettorale Pd ha solo perso tempo' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - “Il segretario del Pd, Enrico Letta, continua ad attaccare il Rosatellum, una legge voluta dal Pd nella scorsa legislatura unicamente per fare fuori il Movimento 5 Stelle. Siamo di fronte a un teatrino ridicolo. In questa legislatura ci sono stati tre anni a disposizione per cambiare la legge elettorale e ridare ai cittadini il potere di scegliere chi mandare in Parlamento. Dov'era il Pd?” Lo afferma Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e deputato del Movimento 5 Stelle. “La storia -racconta- è nota. All'inizio del 2020, d'intesa con i partiti dell'allora maggioranza e dopo un confronto con le opposizioni, ho presentato una riforma semplice, di stampo proporzionale con soglia al 5%. Un testo aperto alla discussione su cui il Pd ha voluto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - “Il segretario del Pd, Enrico Letta, continua ad attaccare il Rosatellum, unavoluta dal Pd nella scorsa legislatura unicamente per fare fuori il Movimento 5 Stelle. Siamo di fronte a un teatrino ridicolo. In questa legislatura ci sono stati tre anni a disposizione per cambiare lae ridare ai cittadini il potere di scegliere chi mandare in Parlamento. Dov'era il Pd?” Lo afferma Giuseppe, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera e deputato del Movimento 5 Stelle. “La storia -racconta- è nota. All'inizio del 2020, d'intesa con i partiti dell'allora maggioranza e dopo un confronto con le opposizioni, ho presentato una riforma semplice, di stampo proporzionale con soglia al 5%. Un testo aperto alla discussione su cui il Pd ha voluto ...

