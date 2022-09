Elezioni 2022, i dati dei sondaggi politici: Fdi al top, chi sale e chi scende (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Elezioni 2022 e sondaggi politici: Fratelli d’Italia in lieve calo ma sempre ‘al top’ in prima posizione, Pd al secondo posto con il 22,4%, giù le due coalizioni, mentre crescono M5S e il ‘tandem’ Azione-Italia Viva. Questo il risultato della media dei dati sulle intenzioni di voto degli italiani elaborata da Termometro Politico in base alle rilevazioni di Tp, Noto, Swg, Demopolis, Ipsos, Bidimedia, Tecnè, Euromedia, Piepoli. Ecco chi sale e chi scende nelle ultime rilevazioni. “Al contrario di quanto ci si sarebbe potuti aspettare – si legge – non è il voto utile a prevalere, anzi. A crescere sono le liste al di fuori dei due principali poli, il Movimento 5 Stelle e Azione/Italia Viva. La lista di Conte recupera un punto e risale ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) –: Fratelli d’Italia in lieve calo ma sempre ‘al top’ in prima posizione, Pd al secondo posto con il 22,4%, giù le due coalizioni, mentre crescono M5S e il ‘tandem’ Azione-Italia Viva. Questo il risultato della media deisulle intenzioni di voto degli italiani elaborata da Termometro Politico in base alle rilevazioni di Tp, Noto, Swg, Demopolis, Ipsos, Bidimedia, Tecnè, Euromedia, Piepoli. Ecco chie chinelle ultime rilevazioni. “Al contrario di quanto ci si sarebbe potuti aspettare – si legge – non è il voto utile a prevalere, anzi. A crescere sono le liste al di fuori dei due principali poli, il Movimento 5 Stelle e Azione/Italia Viva. La lista di Conte recupera un punto e ri...

