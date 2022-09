Elezioni 2022, Formigli a Meloni e Salvini: “Venite a Piazzapulita” (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Giorgia Meloni e Matteo Salvini tornino a ‘Piazzapulita’. E’ l’appello che Corrado Formigli lancia attraverso l’AdnKronos in vista della ripresa, dopo la pausa estiva, della trasmissione che conduce su La7. Il programma, che riprende domani a poche settimane dalle Elezioni politiche, ospiterà Enrico Letta e Carlo Calenda che saranno intervistati dal giornalista ‘a distanza’ l’uno dall’altro, ovvero in momenti diversi della diretta. E si occuperà, oltre che della campagna elettorale, anche della questione energetica della quale si parlerà con Marco Alverà che è stato l’amministratore delegato di Snam. “Colgo l’occasione – dice Formigli – per invitare sia Salvini sia la Meloni nel mio programma. Credo che sia importante che chi vuole ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Giorgiae Matteotornino a ‘’. E’ l’appello che Corradolancia attraverso l’AdnKronos in vista della ripresa, dopo la pausa estiva, della trasmissione che conduce su La7. Il programma, che riprende domani a poche settimane dallepolitiche, ospiterà Enrico Letta e Carlo Calenda che saranno intervistati dal giornalista ‘a distanza’ l’uno dall’altro, ovvero in momenti diversi della diretta. E si occuperà, oltre che della campagna elettorale, anche della questione energetica della quale si parlerà con Marco Alverà che è stato l’amministratore delegato di Snam. “Colgo l’occasione – dice– per invitare siasia lanel mio programma. Credo che sia importante che chi vuole ...

