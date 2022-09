Elezioni 2022, centrodestra a piazza del Popolo il 22 settembre (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Confermata la location di piazza del Popolo a Roma e la data, il 22 settembre, ora c’è anche un orario preciso, le 18. In vista delle Elezioni politiche 2022 del 25 settembre, i leader del centrodestra si ritroveranno nella piazza simbolo di sindacati e sinistra per chiudere la campagna elettorale e dare l’immagine di un’alleanza unita a tre giorni dal voto per le politiche. Ancora troppo presto per una ‘scaletta’ degli interventi. Di sicuro, prenderanno la parola Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, nelle vesti di capo politico di ‘Noi moderati’, la cosiddetta terza gamba della coalizione. Atteso Silvio Berlusconi. E’ dal 19 ottobre del 2019 che i vertici di centrodestra non salgono sullo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Confermata la location didela Roma e la data, il 22, ora c’è anche un orario preciso, le 18. In vista dellepolitichedel 25, i leader delsi ritroveranno nellasimbolo di sindacati e sinistra per chiudere la campagna elettorale e dare l’immagine di un’alleanza unita a tre giorni dal voto per le politiche. Ancora troppo presto per una ‘scaletta’ degli interventi. Di sicuro, prenderanno la parola Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, nelle vesti di capo politico di ‘Noi moderati’, la cosiddetta terza gamba della coalizione. Atteso Silvio Berlusconi. E’ dal 19 ottobre del 2019 che i vertici dinon salgono sullo ...

