Elena Morali ha rischiato di essere imprigionata in Thailandia. Luigi Favoloso: “La polizia ha chiesto 3000 euro per lasciarla libera” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Spiacevole avventura, in Thailandia, per Elena Morali e Luigi Favoloso. Mentre i due si trovavano sull’isola di Phuket per una vacanza romantica di fine estate quando l’influencer ha rischiato di finire dietro le sbarre perché in possesso di una sigaretta elettronica. I due non conoscevano infatti l’esistenza una legge che, in Thailandia, vieta l’utilizzo di sigarette elettroniche. All’interno del Paese, inoltre, il fumo è bandito nei luoghi pubblici come bar, ristoranti e parchi: coloro che gettano mozziconi a terra sono puniti con multe salate; chi porta con sé una sigaretta elettronica, invece, rischia il carcere. “Eravamo in motorino e ad una rotonda ci ferma un poliziotto, nonostante vicino a noi fosse pieno di gente senza casco. Però loro fermavano solo turisti”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Spiacevole avventura, in, per. Mentre i due si trovavano sull’isola di Phuket per una vacanza romantica di fine estate quando l’influencer hadi finire dietro le sbarre perché in possesso di una sigaretta elettronica. I due non conoscevano infatti l’esistenza una legge che, in, vieta l’utilizzo di sigarette elettroniche. All’interno del Paese, inoltre, il fumo è bandito nei luoghi pubblici come bar, ristoranti e parchi: coloro che gettano mozziconi a terra sono puniti con multe salate; chi porta con sé una sigaretta elettronica, invece, rischia il carcere. “Eravamo in motorino e ad una rotonda ci ferma un poliziotto, nonostante vicino a noi fosse pieno di gente senza casco. Però loro fermavano solo turisti”, ...

