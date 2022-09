Elena Morali finisce in manette: paura per l’ex volto de La Pupa e il Secchione (Di mercoledì 7 settembre 2022) La storia d’amore tra Luigi Favoloso ed Elena Morali sembra andare a gonfie vele. I due, dopo una relazione durata due anni, hanno deciso di partire per l’Oriente, in modo da trascorrere delle settimane di relax prima dell’inizio della nuova stagione lavorativa. Purtroppo, però, la situazione ha preso una piega inaspettata quando la Pupa è stata arrestata. I diretti interessati, dopo questa brutta avventura, si sono sfogati con i propri follower sui social network. Brutta avventura per Elena Morali e Luigi Favoloso: il racconto della coppia Luigi Favoloso ed Elena Morali si sono regalati una vacanza da sogno. l’ex Pupa, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato delle splendide foto del viaggio. La tappa a Phuket, in Thailandia, però, ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 7 settembre 2022) La storia d’amore tra Luigi Favoloso edsembra andare a gonfie vele. I due, dopo una relazione durata due anni, hanno deciso di partire per l’Oriente, in modo da trascorrere delle settimane di relax prima dell’inizio della nuova stagione lavorativa. Purtroppo, però, la situazione ha preso una piega inaspettata quando laè stata arrestata. I diretti interessati, dopo questa brutta avventura, si sono sfogati con i propri follower sui social network. Brutta avventura pere Luigi Favoloso: il racconto della coppia Luigi Favoloso edsi sono regalati una vacanza da sogno., sul suo profilo Instagram, ha pubblicato delle splendide foto del viaggio. La tappa a Phuket, in Thailandia, però, ...

