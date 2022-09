Elena Morali fermata in Thailandia per la ‘sigaretta’, il racconto di Luigi Favoloso: ‘Ci hanno chiesto il riscatto’ (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le acque cristalline, i paesaggi mozzafiato, il resort da sogno. E una vacanza nella meravigliosa Thailandia che per l’influencer e showgirl Elena Morali si è trasformata in un incubo: lei, che era insieme al fidanzato Luigi Favoloso, è stata fermata nel centro di Phuket dalla Polizia. Il motivo? Aveva una sigaretta elettronica e, a loro dire, lì è vietata. Cosa è successo a Elena Morali e Luigi Favoloso Una volta rientrati in Italia, Elena e Luigi, sui social dove sono seguitissimi, hanno deciso di raccontare cosa è successo a Phuket. E lo hanno fatto con diverse storie, ora che riescono a riderci su e quell’episodio è solo da dimenticare. I due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le acque cristalline, i paesaggi mozzafiato, il resort da sogno. E una vacanza nella meravigliosache per l’influencer e showgirlsi è trasformata in un incubo: lei, che era insieme al fidanzato, è statanel centro di Phuket dalla Polizia. Il motivo? Aveva una sigaretta elettronica e, a loro dire, lì è vietata. Cosa è successo aUna volta rientrati in Italia,, sui social dove sono seguitissimi,deciso di raccontare cosa è successo a Phuket. E lofatto con diverse storie, ora che riescono a riderci su e quell’episodio è solo da dimenticare. I due ...

