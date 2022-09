Elena Morali arrestata in Thailandia: "Nella borsa, i poliziotti...", accusa gravissima (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo i 6mila euro di risarcimento alla Bonaccorti, Elena Morali pare che sia stata arrestata all'estero, in Thailandia. Tutto sarebbe accaduto durante l'ultima vacanza col fidanzato Luigi Mario Favoloso. Un fuoriprogramma impensabile a Phuket, dove si sarebbe consumato l'arresto. La stessa Elena Morali ne parla sui social. Secondo la sua ricostruzione si trovava con Luigi Mario Favoloso ed è stata fermata per un controllo di routine da un gruppo di poliziotti che cercavano sigarette elettroniche. La coppia ha detto agli agenti di non usarle, ma dopo una perquisizione Nella borsa della Morali la polizia avrebbe scoperto un pacchetto di IQOS. Per la Morali sarebbero scattate le manette. “Intanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo i 6mila euro di risarcimento alla Bonaccorti,pare che sia stataall'estero, in. Tutto sarebbe accaduto durante l'ultima vacanza col fidanzato Luigi Mario Favoloso. Un fuoriprogramma impensabile a Phuket, dove si sarebbe consumato l'arresto. La stessane parla sui social. Secondo la sua ricostruzione si trovava con Luigi Mario Favoloso ed è stata fermata per un controllo di routine da un gruppo diche cercavano sigarette elettroniche. La coppia ha detto agli agenti di non usarle, ma dopo una perquisizionedellala polizia avrebbe scoperto un pacchetto di IQOS. Per lasarebbero scattate le manette. “Intanto ...

Elena_Morali : Avendo il seno naturale quando mi sdraio a prendere il sole diventa piatto ???????? Comunque per qualche ora ho rimess… - MarsegliaP : @fanpage Chiiiii !!! Elena Morali !! Che notizia da prima pagina!! ???? - zazoomblog : Elena Morali shock arrestata in Thailandia: cosa è successo - #Elena #Morali #shock #arrestata - fanpage : Elena Morali è stata arrestata in Thailandia, 'colpa' delle sigarette elettroniche - infoitinterno : Elena Morali finisce in manette: paura per l’ex volto de La Pupa e il Secchione -