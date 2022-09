Ecco iPhone 14: quattro versioni e nuove funzioni come l'Sos in caso di incidente (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo tre anni gli eventi di lancio dei dispositivi Apple tornano in presenza allo Steve Jobs Theatre di Cupertino. L'occasione è di quelle che contano, ossia la presentazione dei nuovi iPhone 14 da parte del ceo Tim Cook. quattro le versioni: Standard, Plus, Pro e Pro Max. Nelle prime due non s vedono stravolgimenti nel design: resta il notch, ossia la «tacca» che ingloba fotocamera e sensori. L'iPhone 14 di base ha un display da 6,1 pollici mentre il Plus da 6,7. All'interno c'è un processore più veloce del 18% e fotocamere più efficienti. Tra le funzionalità evidenziate da Apple c'è il Crash Detection che rileva se l'utente è stato coinvolto in un incidente stradale e nel caso lancia l'allarme, e un sistema di emergenza satellitare. Negli Stati Uniti, i nuovi iPhone ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo tre anni gli eventi di lancio dei dispositivi Apple tornano in presenza allo Steve Jobs Theatre di Cupertino. L'occasione è di quelle che contano, ossia la presentazione dei nuovi14 da parte del ceo Tim Cook.le: Standard, Plus, Pro e Pro Max. Nelle prime due non s vedono stravolgimenti nel design: resta il notch, ossia la «tacca» che ingloba fotocamera e sensori. L'14 di base ha un display da 6,1 pollici mentre il Plus da 6,7. All'interno c'è un processore più veloce del 18% e fotocamere più efficienti. Tra le funzionalità evidenziate da Apple c'è il Crash Detection che rileva se l'utente è stato coinvolto in unstradale e nellancia l'allarme, e un sistema di emergenza satellitare. Negli Stati Uniti, i nuovi...

