E' stato domato l' incendio che ha semidistrutto un' azienda chimica a San Giuliano Milanese

SMartySald : @EliPato7 Si.. l’incendio a quanto pare è stato domato ma vedremo l’aria se è tossica o meno - lauraoldmiss : Oggi vedo a trovare Eleonora a in giorno e mezzo fal suo ricovero in psichiatria. Non devo aspettarmi troppo ma ho… - ereike05 : I cavalli scappati dai ranch dei coloni durante le razie degli indiani e che rimaneva allo stato brado venivano chi… - LFVSuedtirol : #INFOINTERVENTO: FF Prato allo Stelvio - 30.08.22 - 20:59 - incendio di sterpaglia nelle vicinanze della zona indus… - BreakingItalyNe : SVEZIA: Incendio sul traghetto Stena Scandica con a bordo 299 persone al largo dell'isola di Gotska Sandon nel Mar… -

- Il rogo, che ha trovato facile esca nei materiali stoccati nei capannoni, ha provocato il ferimento di 6 persone, una è in gravi condizioni. Esclusi rischi di inquinamento dell'aria... anche se i vigili del fuoco dovranno lavorare ancora per diverse ore, l'incendio è, ma non ... Fortunatamente non ènecessario emettere ordinanze, perché i primi campionamenti dell'Arpa ...Il ferito grave è un 43enne, dipendente della Nitrochimica, ha riportato ustioni di terzo grado in più parti del corpo ..."Il peggio sembra essere passato: anche se i vigili del fuoco dovranno lavorare ancora per diverse ore, l'incendio è domato, ma non ancora spento". (ANSA) ...