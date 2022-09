E.League: Roma; lavoro a parte per Abraham prima del Ludogorets (Di mercoledì 7 settembre 2022) Niente lavoro in gruppo per Tammy Abraham nella rifinitura prima della gara di domani con il Ludogorets. Il centravanti inglese, dopo essere uscito contro l'Udinese, per un trauma contusivo alla ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nientein gruppo per Tammynella rifinituradella gara di domani con il. Il centravanti inglese, dopo essere uscito contro l'Udinese, per un trauma contusivo alla ...

antonio56525877 : RT @Fabio656Perelli: Nuova INTRO UFFICIALE UEFA Europa Conference League 2022/2023?? Tweet dedicato a coloro che non vedevano l'ora che la… - asromaliveit1 : ?? La #Roma si allena a Trigoria in vista della sfida di Europa League contro il Ludogorets - wolfgart : RT @Fabio656Perelli: Nuova INTRO UFFICIALE UEFA Europa Conference League 2022/2023?? Tweet dedicato a coloro che non vedevano l'ora che la… - siamo_la_Roma : ?????????????? Clamoroso in #PremierLeague! ?? Il #Chelsea ha esonerato #Tuchel ?? Fatale la sconfitta in… - 1989Lorenzo : RT @Fabio656Perelli: Nuova INTRO UFFICIALE UEFA Europa Conference League 2022/2023?? Tweet dedicato a coloro che non vedevano l'ora che la… -