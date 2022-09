È il momento di Napoli-Liverpool

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 7 settembre 2022) L'appuntamento è per stasera alle 21. Al Maradona per i tifosi pronti a seguire il match dal vivo, su Amazon Prime Video per tutti gli altri:è la sfida di questo mercoledì sera di Champions League, con gli azzurri di Luciano Spalletti che dopo due anni tornano a competere per il massimo titolo europeo. Un esordio non semplice, certo, per la formazione partenopea, che ospiterà in casa ildi Klopp e i suoi campioni (tra cui, ovviamente, anche Salah, già immortalato durante una passeggiata sul lungomare del capoluogo campano). Le italiane in Champions League Ilscende in campo contro ilper questo esordio di Champions League 2022/2023, mentre a Milano, in contemporanea, l'Inter ospita a San Siro il Bayern Monaco. Non semplice, in ogni caso, il debutto di ieri ...