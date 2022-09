Dušan Vlahovi? | le meraviglie su punizione e lo stile alla van Hooijdonk | la Juve ha trovato un nuovo Baggio sui calci da fermo?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Manca davvero solo il terzo indizio per produrre una prova che sia certa e incontrovertibile. Dopo le due spettacolari punizioni segnate in successione contro Roma e Spezia,? si propone come uno dei migliori specialisti nel tirare le punizioni che ci siano oggi nel panoramastico internazionale. Potrebbe sembrare un’affermazione avventata dopo solo due punizioni, ma i due “esemplari” ammirati, i precedenti storici e il panorama di tiratori nel mondo possono portare a questa conclusione. Se si guarda al passato, ilo diera un’arte sottile con tanti alchimisti delo pronti a mostrare la loro miscela magica. C’era la maestria pura di Platini, il tocco malandrino di Maradona, la morbidezza di, la potenza senza limiti di ...