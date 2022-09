Drusilla Foer icona di libertà ed eleganza alla Mostra del Cinema. Il saluto a Luce! (Di mercoledì 7 settembre 2022) Drusilla Foer illumina il Lido di Venezia, come una vera star sul red carpet della Mostra del Cinema. Giusto il tempo di ricevere un premio, di scatenare entusiasmi e ricerche spasmodiche di selfie, e di fare un saluto alla piattaforma Luce!. Il saluto a Luce! L’attrice fiorentina ha infatti incoraggiato il lavoro del nostro canale, dedicato alle tematiche di genere, all’inclusione, al superamento di ogni forma di discriminazione. Rivolgendosi direttamente alla direttrice di tutte le testate del gruppo Agnese Pini, Drusilla dice: “Complimenti per questo contenitore di luce, di informazione, di libertà e di civiltà“. Drusilla Foer alla ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 7 settembre 2022)illumina il Lido di Venezia, come una vera star sul red carpet delladel. Giusto il tempo di ricevere un premio, di scatenare entusiasmi e ricerche spasmodiche di selfie, e di fare unpiattaforma. IlL’attrice fiorentina ha infatti incoraggiato il lavoro del nostro canale, dedicato alle tematiche di genere, all’inclusione, al superamento di ogni forma di discriminazione. Rivolgendosi direttamentedirettrice di tutte le testate del gruppo Agnese Pini,dice: “Complimenti per questo contenitore di luce, di informazione, die di civiltà“....

