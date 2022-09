Donatella Milani, grave incidente automobilistico: le condizioni della cantante e le dichiarazioni dall’ospedale (Di mercoledì 7 settembre 2022) grave incidente per Donatella Milani: la cantante al momento si trova infatti in ospedale, dopo essere rimasta vittima di un incidente in auto provocato, a quanto pare, da un cane che le ha attraversato la strada. Donatella Milani, grave incidente: “Mi ha attraversato un cane” La notizia dell’incidente arriva proprio dai canali social di Donatella Milani, che ha pubblicato una foto di se stessa sdraiata in un letto d’ospedale, e scrive: ”Fino all’ultimo ero molto indecisa se mettere o no questa foto. Ma poi ho pensato che un salutino da fatto da voi amici, mi avrebbe un po confortato. Ho avuto un incidente con auto, mi ha attraversato un cane. ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 settembre 2022)per: laal momento si trova infatti in ospedale, dopo essere rimasta vittima di unin auto provocato, a quanto pare, da un cane che le ha attraversato la strada.: “Mi ha attraversato un cane” La notizia dell’arriva proprio dai canali social di, che ha pubblicato una foto di se stessa sdraiata in un letto d’ospedale, e scrive: ”Fino all’ultimo ero molto indecisa se mettere o no questa foto. Ma poi ho pensato che un salutino da fatto da voi amici, mi avrebbe un po confortato. Ho avuto uncon auto, mi ha attraversato un cane. ...

