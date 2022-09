Domenica In: Mara Venier inizia la nuova edizione col botto e con grandi ospiti (Di mercoledì 7 settembre 2022) Domenica In sta per arrivare. Tra pochi giorni lo storico programma del weekend di Rai 1 ritornerà con la sua amata conduttrice Mara Venier. Per l’occasione la professionista veneta ha deciso di invitare ospiti speciali che potranno accendere l’interesse dei telespettatori. Vediamo quali scelte ha compiuto e chi saranno. Chi sono gli ospiti di Domenica In del’11 Settembre Domenica In è ai nastri di partenza e in queste ore fervono i preparativi per la prima puntata che andrà in onda questa Domenica, 11 Settembre 2022. Chi saranno gli ospiti? TvBlog in anteprima ha annunciato la presenza di una celebre artista che farà parte di Tale e Quale Show. Si tratta di Loretta Goggi, che a partire da fine mese potremo apprezzare nelle vesti di ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 7 settembre 2022)In sta per arrivare. Tra pochi giorni lo storico programma del weekend di Rai 1 ritornerà con la sua amata conduttrice. Per l’occasione la professionista veneta ha deciso di invitarespeciali che potranno accendere l’interesse dei telespettatori. Vediamo quali scelte ha compiuto e chi saranno. Chi sono glidiIn del’11 SettembreIn è ai nastri di partenza e in queste ore fervono i preparativi per la prima puntata che andrà in onda questa, 11 Settembre 2022. Chi saranno gli? TvBlog in anteprima ha annunciato la presenza di una celebre artista che farà parte di Tale e Quale Show. Si tratta di Loretta Goggi, che a partire da fine mese potremo apprezzare nelle vesti di ...

tuttopuntotv : Domenica In: Mara Venier inizia la nuova edizione col botto e con grandi ospiti #DomenicaIn #MaraVenier #ziaMara - francitocchini : @unapersona5072 @rockmoda @imalexwyse @sissicious lo speciale andrà in onda dopo domenica in visto l’orario. Per zi… - unapersona5072 : @ludoxalex Pensavo iniziasse domenica in e mi è venuto un colpo....alex da zia mara.... nn sono pronta - unapersona5072 : @elettra8105 @rockmoda @imalexwyse @sissicious Xe domenica inizia pure domenica in! Mi viene un colpo se alex va da… - Fra_x_Alex : Comunque Mara Venier potrebbe sempre invitare Alex a domenica in nelle prossime settimane #alexwyse -