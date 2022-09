Domenica In anticipazioni 11 settembre: Mara Venier premiata all'Arena (Di mercoledì 7 settembre 2022) Riparte l'11 settembre Mara Venier ancora una volta al timone di Domenica In. La regina del dì festivo della televisione conquisterà il primato di edizioni condotte dopo Pippo Baudo. Un traguardo decisamente importante, frutto anche dell'affetto del pubblico e di una rivincita personale dopo essere stata cacciata dall'azienda perchè definita «vecchia». La nuova edizione, per la precisione la 47esima, partirà con un parterre ricco di ospiti. A Domenica In arriverà Loretta Goggi. L'interprete di Maledetta Primavera si racconterà in una intervista intima con la conduttrice in attesa di rivederla dal 30 settembre prossimo nella giuria di Tale e Quale Show. Se ne parla da tanto tempo, ma pare che nel 2023 Loretta sarà conduttrice di un programma tutto suo, un varietà che la vedrebbe ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 7 settembre 2022) Riparte l'11ancora una volta al timone diIn. La regina del dì festivo della televisione conquisterà il primato di edizioni condotte dopo Pippo Baudo. Un traguardo decisamente importante, frutto anche dell'affetto del pubblico e di una rivincita personale dopo essere stata cacciata dall'azienda perchè definita «vecchia». La nuova edizione, per la precisione la 47esima, partirà con un parterre ricco di ospiti. AIn arriverà Loretta Goggi. L'interprete di Maledetta Primavera si racconterà in una intervista intima con la conduttrice in attesa di rivederla dal 30prossimo nella giuria di Tale e Quale Show. Se ne parla da tanto tempo, ma pare che nel 2023 Loretta sarà conduttrice di un programma tutto suo, un varietà che la vedrebbe ...

