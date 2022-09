Domato il Maxi - incendio nel Milanese | le drammatiche immagini del rogo

- L'assessore all'Ambiente della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo: nessuna presenza inquinanti, tenere finestre chiuse, ma primi riscontri non sono ..."Il peggio sembra essere passato: anche se i vigili del fuoco dovranno lavorare ancora per diverse ore, l'incendio è, ma non ancora spento". Lo afferma all'ANSA il sindaco di San Giuliano Milanese, Marco Segala, che sta seguendo le operazioni di spegnimento del vasto rogo alla Nitrolchimica di San Giuliano ...L'assessore all'Ambiente della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo: nessuna presenza inquinanti, tenere finestre chiuse, ma primi riscontri non sono allarmanti ...Arpa Lombardia ha attivato il gruppo specialistico contaminazione atmosferica. Il Comune ha invitato la popolazione a non aprire le finestre View on euronews ...