Domani l’Amerigo Vespucci tornerà nelle acque di Ischia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoritorna: il veliero della Marina Militare, costruito nel 1931 come nave scuola per l’addestramento degli allievi ufficiali dei ruoli normali dell’Accademia navale e che fu definita dagli americani nel 1962 “la più bella del mondo”, arriveràin visita ufficiale su invito del sindaco di. Alle 15 la nave sarà in rada ed ormeggerà nei pressi del porto di; dopo essere scesi a terra il comandante delSiragusa ed una delegazione dell’equipaggio saranno accolti per il saluto ufficiale dal sindaco Ferrandino durante il quale ci sarà un intervento dell’avvocato Giovanni Di Meglio che illustrerà la storia del porto ischitano, originariamente ...